В Instagram стався збій — користувачі повідомляють про блокування акаунтів

В соціальній мережі Instagram стався глобальний збій, внаслідок якого видаляються акаунти користувачів.

Про це повідомляє Sky News.

«Ми знаємо, що дехто з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності», — заявили в компанії.

Видання зазначає, що тисячі користувачів отримують повідомлення про блокування акаунта під час спроби увійти в свій обліковий запис. На екрані зʼявляється повідомлення «Ми призупинили ваш обліковий запис 31 жовтня 2022 року». При цьому користувачі мають 30 днів, щоб оскаржити рішення про блокування акаунта в соцмережі.