Боснія скасувала футбольний матч з росією, бо її лідери бойкотували гру

Національна збірна Боснії та Герцоговини з футболу скасувала товариський матч з росією через відмову провідних гравців.

Про це повідомляє сайт футбольної асоціації країни.

Матч, у якому росія вперше з початку вторгнення мала зустрітися з європейською командою, планували зіграти в Санкт-Петербурзі 19 листопада, але низка провідних гравців збірної Боснії відмовилася грати. Президент футбольної спілки країни Віко Желькович заявив, що гру відклали на невизначений термін.

У вересні, після оголошення про запланований матч з росією низка провідних гравців збірної ухвалила рішення бойкотувати гру. Проти цього, зокрема, виступили нападник італійської «Роми» Едін Джеко, півзахисник «Шарджи» (ОАЕ) Міралем Пʼянич та голкіпер англійського «Евертона» Асмір Бегович.