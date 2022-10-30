Проблеми німецьких міст, що приймають українських біженців, і темна конячка Ксенія Собчак. Провідні видання світу про війну 30 жовтня

Великий відеорепортаж про ментальне здоров’я українців вийшов у Vice News. Він починається з рейв-вечірки, організаторка якої стверджує, що так українцям легше позбавлятися стресу від жахіть, які суспільство переживає вже понад вісім місяців. Далі журналістка вирушає на стендап-шоу ― однак не сама, а з ветераном війни, який не так давно втратив ногу. Він не розуміє, чому люди довкола сміються: йому здається, що вони забули про війну. «Я збирав тіла своїх побратимів по частинах ― а тут, схоже, народ не зважає на те, що ми там робимо. Вони не розуміють того, як це боляче, як від цього зле, ― каже герой сюжету. ― І ось зараз: пролунала сирена повітряної тривоги, а ніхто й не поворухнувся. Вони продовжують веселитися». Цей герой запевняє, що не потребує допомоги психотерапевта. А фахівець, військовий психолог Андрій Омельченко, переконаний, що найважче для таких бійців повернення в мирне життя. Воно почасти зовсім не змінилося ― але зовсім інакшими стали бійці. Також знімальна група Vice News побувала в психореабілітаційних центрах для цивільних, зокрема й для дітей. Фахівці цих закладів упевнені, що наслідки завданих війною травм українці відчуватимуть десятки років, і не виключено, що відбуватиметься це по висхідній. Хоча є надія, що в підсумку суспільство стане міцнішим ― адже «складні часи ростять сильних особистостей».

Про певну іронію втечі до Литви російської медійної персони Ксенії Собчак пише Politico. Видання описує історію звʼязків між родиною Собчак та путіним ― зокрема про те, що путін є ймовірним хрещеним батьком Ксенії. Собчак протягом тривалого часу грала на руку владі та, за словами опозиціонерів, балотувалася на президентських виборах 2018 року, щоб створити ілюзію демократії. Видання наводить версію, що саме кдб наблизило путіна до батька Ксенії, петербурзького мера Анатолія Собчака, бо вважало останнього надто небезпечним ліберальним реформатором. У 1997 році Собчак потрапив під слідство у справі про корупцію, а путін допоміг йому полетіти медичним евакуаційним літаком до Парижу. Цього тижня, після обшуків у будинку Собчак та арешту її соратника, Ксенія купила квитки до Дубая та Туреччини ― щоб, зрештою, завдяки ізраїльському паспорту потрапити до Литви транзитом через білорусь. Те, що навіть імовірна похресниця путіна стала мішенню режиму, означає, що недоторканних більше немає, каже прокремлівський політолог сергій марков. Видання пише, що Собчак поки що поводиться тихо ― можливо, сподіваючись отримати прощення та безпечно повернутися до Москви.

Німецькі міста вже ледве витримують кількість біженців з України, пише Deutsche Welle. Кореспонденти видання поспілкувалися з соціальними працівниками міста Котбус, що за 90 хвилин їзди від Берліну. Вони кажуть, що з наявних ресурсів мають лише простір для розміщення біженців. Крім фінансів, місту не вистачає перекладачів та персоналу, багато що тримається на волонтерах. За офіційними даними в Котбусі перебуває 1,5 тисячі біженців ― третина з них діти, з якими потрібно було терміново почати шкільне навчання. Мер Котбусу каже, що основна проблема полягає в неефективному розподілі державного бюджету. Наразі алгоритм витрат, повʼязаних із розміщенням та інтеграцією біженців, враховує чисельність населення федеральної землі та її податкові надходження. Цей алгоритм, певно, не дуже ефективний, адже на початок вересня 12 із 16 федеральних земель Німеччини повідомили, що їхні ресурси на межі. Крім цього, йдеться в статті, всередині ЄС також існує нерівномірний розподіл навантаження. Наприклад, Німеччина та Польща прийняли близько мільйона українців кожна, тоді як Франція ― лише трохи понад 100 тисяч. Ймовірно, ЄС та Німеччині потрібно переглянути політику та бюджети, спрямовані на адаптацію та інтеграцію біженців, адже ситуація в багатьох країнах світу нестабільна й біженців може побільшати.

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