У Швейцарії встановили залізничний рекорд — там проїхав найдовший у світі пасажирський поїзд

У Швейцарії в суботу, 29 жовтня, встановили світовий рекорд. Там проїхав найдовший у світі пасажирський потяг.

Про це пише Swissinfo.

У складі поїзда були чотири локомотиви та 100 вагонів. Загальна протяжність становила 1 910 метрів. Попередній рекорд встановили в 1991 році, і тоді потяг становив 1 732 метри.

Rhaetian Railway

Загалом поїзд проїхав відстань 25 кілометрів вузькоколійкою через швейцарські Альпи. Представники книги рекордів Гіннеса одразу на місці засвідчили рекорд. Загалом усю відстань поїзд подолав приблизно за годину.

Директор Ретійської залізниці Ренато Фашіаті сказав, що ідея встановити рекорд виникла з бажання підкреслити деякі інженерні досягнення Швейцарії і відзначити 175-річчя швейцарських залізниць.