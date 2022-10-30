Уряд безплатно видаватиме дрова для опалення жителям прифронтових областей

Уряд України почне безкоштовно видавати дрова для опалення жителям прифронтових областей. Але даватимуть їх за порядком пріоритетності.
Про це пише Мінреінтеграції у своєму Telegram-каналі.
«Відповідно до рішення уряду мешканці 8 прифронтових областей — Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської — отримають її з доставкою додому», — зазначають там.
Щоб отримати дрова, потрібно подати заяву до органів місцевої влади. Право їх отримати мають всі, але влада видаватиме дрова, враховуючи пріоритетність. Першими отримуватимуть:
- пенсіонери;
- важкохворі;
- люди з інвалідністю І та II групи;
- багатодітні сім’ї;
- самостійні опікуни дітей (тільки за наявності довідки);
- вагітні жінки, матері, що мають дитину віком до двох років;
- ті, хто на час опалювального періоду не користувалися субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого побутового полива.
Черговість визначатимуть у місцевих військових адміністраціях.