Уряд безплатно видаватиме дрова для опалення жителям прифронтових областей

Уряд України почне безкоштовно видавати дрова для опалення жителям прифронтових областей. Але даватимуть їх за порядком пріоритетності.

Про це пише Мінреінтеграції у своєму Telegram-каналі.

«Відповідно до рішення уряду мешканці 8 прифронтових областей — Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської — отримають її з доставкою додому», — зазначають там.

Щоб отримати дрова, потрібно подати заяву до органів місцевої влади. Право їх отримати мають всі, але влада видаватиме дрова, враховуючи пріоритетність. Першими отримуватимуть:

пенсіонери;

важкохворі;

люди з інвалідністю І та II групи;

багатодітні сім’ї;

самостійні опікуни дітей (тільки за наявності довідки);

вагітні жінки, матері, що мають дитину віком до двох років;

ті, хто на час опалювального періоду не користувалися субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого побутового полива.

Черговість визначатимуть у місцевих військових адміністраціях.