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Уряд безплатно видаватиме дрова для опалення жителям прифронтових областей

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Уряд України почне безкоштовно видавати дрова для опалення жителям прифронтових областей. Але даватимуть їх за порядком пріоритетності.

Про це пише Мінреінтеграції у своєму Telegram-каналі.

«Відповідно до рішення уряду мешканці 8 прифронтових областей — Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської — отримають її з доставкою додому», — зазначають там.

Щоб отримати дрова, потрібно подати заяву до органів місцевої влади. Право їх отримати мають всі, але влада видаватиме дрова, враховуючи пріоритетність. Першими отримуватимуть:

  • пенсіонери;
  • важкохворі;
  • люди з інвалідністю І та II групи;
  • багатодітні сім’ї;
  • самостійні опікуни дітей (тільки за наявності довідки);
  • вагітні жінки, матері, що мають дитину віком до двох років;
  • ті, хто на час опалювального періоду не користувалися субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого побутового полива.

Черговість визначатимуть у місцевих військових адміністраціях.