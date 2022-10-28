У протоці Ла-Манш врятували чоловіка, який перевернувся на каяку. Він кілька днів тримався на бую

У протоці Ла-Манш нідерландський рибальський човен врятував британця — його каяк перекинувся, і він кілька днів тримався за буй.

Про це повідомляє BBC.

Капітан човна розповів, що перевіряв, чи не підпливають вони надто близько до буя, коли раптом побачив, що на ньому щось рухається. «Я взяв бінокль і побачив юнака в самих плавках, який махав нам як божевільний», — розповів капітан.

Вони кинули британцю рятівні кола та втягнули його на борт. Чоловік був весь у синцях і пояснив, що залишився живим, бо зішкрібав мідій з буя та харчувався невеликими крабами та водоростями. У нього було зневоднення і переохолодження. На судні чоловіку дали води та плитку шоколаду. Вертоліт французької берегової охорони швидко прибув на місце події та доставив британця до лікарні неподалік Булоні.

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Скільки саме чоловік провисів на бую — невідомо. Капітан рибальського судна сказав, що чоловік розповів їм, що покинув місто Дувр на байдарці 15 жовтня — за 12 днів до того, як його підібрали. У заяві французького морського префекта Ла-Маншу та Північного моря йдеться, що він залишив Дувр близько 48 годин тому.