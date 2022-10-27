«Динамо» вирвало нічию з кіпрським АЕК, але все одно вилетіло з єврокубків

Київське «Динамо» змогло вирвати нічию у матчі Ліги Європи з кіпрським АЕК. Однак кияни все одно вилетіли з єврокубків, оскільки не зможуть піднятися з останнього місця в групі.

Матч завершився з рахунком 3:3.

«Динамо» пропустило першим ще у першому таймі — відзначився Омрі Альтман. Але під кінець тайму кияни змогли зрівняти рахунок зусиллями Владислава Ваната.

У другому таймі АЕК знову вийшов вперед. На 53 хвилині кіпріоти зробили рахунок 2:1, а на 72 хвилині Альтман оформив дубль і рахунок став 3:1.

Однак «Динамо» під кінець матчу таки змогло вирвати нічию. Денис Гармаш, який вийшов на заміну, забивав на 82 та на 90+1 хвилині. Таким чином кияни заробили перші очки в розіграші Ліги Європи, але вже точно посядуть останнє місце у своїй групі.