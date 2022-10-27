Конкурсом «Міс Всесвіт» уперше володіє жінка. Його придбала тайська медіамагнат

Тайська медіамагнат та захисниця прав трансгендерів Енн Джаккафонг Джакраджутатип придбала за $20 мільйонів конкурс «Міс Всесвіт».

Про це йдеться у заяві її медіакомпанії JKN Global Group.

Компанія вже заявила, що планує розширити організацію «Міс Всесвіт» за рахунок розширення на ринок Азії та випуску нових товарів (ідеться про засоби догляду за шкірою, косметику, товари для способу життя, харчові добавки та напої). Джаккафонг сказала, що для компанії було «неймовірною честю» здійснити цю покупку.

«Ми прагнемо не тільки продовжити його [конкурсу] спадщину, надаючи платформу для людей з різних верств суспільства, їхніх культур і традицій, але й розвивати бренд для наступного покоління», — сказала вона.