Delta. Україна представила НАТО систему керування боєм у реальному часі

Українська делегація презентувала на закритому заході НАТО Tide Spirit систему ситуаційної обізнаності на полі бою під назвою Delta.

Про це «Бабелю» повідомили в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

Tide Spirit — це один з ключових майданчиків НАТО, де експерти, науковці та розробники з понад 30 країн світу обмінюються ідеями з адаптації Альянсу до технологічних змін. Від Україні на заході виступали міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Артем Мартиненко і Сергій Гальчинський із Центру інновацій та розвитку оборонних технологій при Міноборони, який розробляє систему Delta.

Що таке Delta?

Це система збору, обробки та відображення інформації про ворожі та свої сили на полі бою або обраній території. Вона дозволяє підрозділам, командирам і техніці бачити в режимі реальному часі все, що відбувається навколо. Її можна використовувати, щоб планувати операції та завдання. У Delta також інтегровані чат-боти, які розробили в Мінцифри.

Delta інтегрує на цифрову мапу всю інформацію про противника від різноманітних джерел і розвідки. Система може працювати на будь-якому пристрої — ноутбуці, планшеті або телефоні. Також вона сумісна з аналогічними рішеннями, які використовують армії країн-членів Альянсу, оскільки Delta створювали за стандартами НАТО.

Крім того, система оснащена сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. Кіберпідрозділи союзників України з 2021 року постійно перевіряють систему на вразливості, спроби проникнення, витік даних тощо.

Мартиненко і Гальчинський зазначили, що до української делегації був підвищений інтерес з боку учасників, оскільки ця система тестується і оновлюється в умовах воєнного часу.

«Україна є найкращим полігоном, оскільки ми маємо можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні. І я вірю, що в партнерстві з країнами НАТО, особливо в частині розвитку технологічних можливостей, ми швидше здобудемо заслужену перемогу», — сказав міністр Федоров.