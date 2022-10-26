НАБУ оголосило про підозру колишньому голові Полтавської ОДА. Він отримав як хабар автомобіль та €176 тисяч

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому голові Полтавської ОДА в отриманні хабаря. Також підозри отримали його ексзаступник та колишній радник.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Там повідомили, що очільник Полтавської ОДА отримав хабар за пособництва своїх першого заступника та радника у 2017 році. Тоді адміністрацію очолював Валерій Головко.

«[Він] одержав від фінансового директора приватної компанії €176 тисяч та автівку Mercedes-Benz вартістю понад 7,5 млн грн. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодоріг, який проводила облдержадміністрація», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, у 2018 році очільник Полтавської ОДА за пособництва спільників нібито «позичив» у цього бізнесмена €85 тисяч і пообіцяв повернути борг за тиждень. Однак повернув він лише $50 тисяч, а решту залишив собі.