Апарат NASA виявив на Землі понад 50 «супервипромінювачів» метану

Новий апарат NASA для вивчення джерел мінерального пилу на Землі (EMIT) виявив на нашій планеті понад 50 «супервипромінювачів» метану.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Використовуючи інструмент, який призначений для вивчення впливу пилу на клімат, NASA вдалося знайти точки масштабного викиду метану у США, у Центральній Азії та на Близькому Сході. Деякі з них були відомі раніше, а інші виявили тільки зараз. Більшість цих «супервипромінювачів» — великі нафтогазові обʼєкти та звалища.

Деякі з них управління показало — це шлейфи в Туркменістані, біля міста Карлсбад (штат Нью-Мексико, США) і поблизу Тегерану (Іран).

На сьогодні метан відповідає приблизно за 30% глобального підвищення температури.