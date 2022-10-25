Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував зіткнення двох галактик у сузірʼї Кит

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував зіткнення двох галактик, яке спричинило хвилю зореутворення, невидиме для інших телескопів.

Про це пише Space.com.

Зустріч двох галактик, відомих під загальною назвою IC 1623, спровокувала інтенсивне народження зірок. У цьому місці зірки виникають у 20 разів швидше, ніж у галактиці Чумацький Шлях.

ESA / NASA

Галактики IC 1623 розташовані на відстані приблизно 270 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Кит. Астрономи вважають, що внаслідок їхнього злиття також може утворитися надмасивна чорна діра.