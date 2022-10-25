В Ірані помер чоловік, якого називали «найбруднішою людиною у світі». Кілька місяців тому його вмовили помитися

В Ірані від старості помер 94-річний чоловік, якого прозвали «найбруднішою людиною у світі» за те, що він не приймав душ понад пів століття.

Про це пише The Guardian із посиланням на іранське державне видання Irna.

Чоловік на прізвисько Амоу Хаджі помер 23 жовтня в селі Дейгях у південній провінції Фарс.

Хаджі був вкритий сажею і жив у халупі зі шлакоблоків. Він не мився ні водою, ні милом понад 60 років, бо «боявся захворіти». Жителі села розповідали, що в молодості він мав «емоційні потрясіння», через які відмовлявся митися. За кілька місяців до смерті жителі села вперше вмовили його помитися.

У 2014 році газета Tehran Times повідомила, що Хаджі їв тварин, яких збивали на дорозі, курив трубку, наповнену екскрементами тварин, і вважав, що від чистоти йому стане погано.

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Після смерті Хаджі неофіційний рекорд може перейти до індійця, який також не мився більшу частину свого життя. У 2009 році газета Hindustan Times повідомила, що Кайлаш «Калау» Сінгх із села за межами священного міста Варанасі не мився понад 30 років, намагаючись допомогти покласти край «усім проблемам, з якими стикається нація». Він відмовлявся від води на користь того, що він називав «вогняною лазнею»: кожного вечора він розпалює багаття, курить марихуану, встає на ногу і молиться Шиві. Чоловік пояснював, що це все одно, що використовувати воду для прийняття ванни: «вогняна ванна також допомагає вбити всі мікроби та інфекції в організмі».