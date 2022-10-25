KFC остаточно закриває свій бренд у росії та продає заклади

Мережа ресторанів швидкого харчування KFC йде з росії.
Американська Yum! Brands (власник) домовилася про продаж власних ресторанів, закриває бренд KFC у рф і продає франшизу.
Покупцем стане компанія «Смарт Сервіс Лімітед», яка володіє групою «Фуд-сервіс», що керувала 41 рестораном KFC, пише російський «Коммерсантъ».
Закрити угоду сторони планують до кінця 2022 року. Покупець отримає бренди KFC і Rostic's, проте буде зобовʼязаний провести ребрендинг.
- Раніше за подібною схемою Yum! Brands вивела з російського ринку мережу ресторанів Pizza Hut. Компанія зупинила роботу своїх ресторанів у росії в березні 2022 року — після початку повномасштабної війни рф проти України.