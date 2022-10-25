Зимові проблеми Європи через війну та де світу знайти гроші на відбудову України. Провідні іноземні видання про війну в Україні 24 жовтня

Про складнощі, з якими взимку зіткнеться Європа на тлі російського вторгнення в Україну, пише War on the Rocks. Війна підкреслила багато викликів, які вже існували на континенті — від розколу між країнами ЄС до залежності від російських енергоносіїв. Загострення цих проблем лише додало необхідності шукати рішення, й робити це потрібно швидко. Так, країни ЄС переглянули свій військовий та оборонний потенціал, вжили заходів для протидії енергетичній кризі. Та ключовою проблемою Європи залишаються високі ціни на енергоносії ― і, за свідченнями експертів, виборці можуть звинуватити у цьому не війну в Україні, а національних лідерів. У статті детальніше йдеться про ситуацію в Британії, Франції, Німеччині та Італії. Оскільки країни Східної Європи раніше насторожено ставилися до залежності від росії і попереджали про небезпеку, то тепер Польща та країни Балтії відчувають більше можливостей підштовхувати «традиційних» лідерів Європи ― Францію та Німеччину ― підтримувати Україну більше і швидше, говорять експерти. Також війна зняла табу з питання розширення оборонних потужностей, адже тепер люди почали розуміти, що інвестиції в оборону — це не завжди погано. Загалом, пише видання, повномасштабне вторгення росії в Україну лише зміцнило європейську та трансатлантичну єдність. Зважаючи на це, експерти певні, що Європа впорається з холодною зимою, а за умови мудрого керівництва континент зустріне весну сильнішим і більш обʼєднаним.

Деніел Ф. Рунде, експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на тлі прийдешніх зборів країн «Великої сімки» в Берліні пише в Politico про їхню роль у підтримці України. Чим довше триває війна, тим більше потрібно грошей на реконструкцію та відновлення України ― і грошей на це не вистачає, пише Рунде. В реальності велику роль у відбудові матиме приватний сектор, вважає експерт, проте він потребуватиме підтримки від фінансових установ розвитку (DFI) країн «Великої сімки» та ЄС. Рунде вважає, що вони мають взяти на себе зобовʼязання виділяти Україні щонайменше $5 млрд на рік протягом наступних п’яти років. Ця сума допоможе залучити приватні інвестиції для забезпечення коротко- та довгострокових потреб України, йдеться в есеї. DFI є маловідомими установами, які можуть суттєво допомогти реконструкції, але поки через ряд обмежень стоять осторонь. Ситуація може змінитися під час саміту лідерів країн G7 у Берліні: вони могли б домовитися про створення можливостей для DFI інвестувати в Україну та розробити механізм такої підтримки. Рунде наголошує, що вторгнення росії загрожує не лише Україні, але й усім демократіям світу. G7 є ключовим інструментом координації ресурсів США, Європи та інших країн, і тому має взяти на себе історичні зобовʼязання підтримки України поки не пізно, підсумовує автор.

NPR поговорили з експерткою з інформаційних війн Ніною Янкович про відмінності у риториці Зеленського та путіна. Ось основні тези розмови:

Щовечірні промови Володимира Зеленського нагадують звернення Вінстона Черчилля чи Франкліна Делано Рузвельта. Ці промови не лише стосуються основних новин щодо війни, але й згуртовують світову громадськість довкола України.

Образ Зеленського автентичний та емоційний, його тези засновані на фактах та доказах, а дані, які він озвучує, можна співставити з даними з відкритих джерел, на відміну від путінських.

Образ путіна не виглядає природним, а картинка публічної підтримки війни видається штучною та інсценованою.

За останні вісім місяців на прикладі України світ побачив новий підхід до інформування на рівні держави, і він здобув успіх не лише всередині країни, а й у світової аудиторії.

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