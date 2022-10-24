Шведські археологи знайшли затонулий військовий корабель XVII століття

Знайдене судно Applet спустили на воду у 1629 році. Його збудував той же кораблебудівник, що і знаменитий 69-метровий Vasa, на борту якого було 64 гармати, коли він затонув недалеко від столиці Швеції Стокгольму.

Шведські морські археологи знайшли корабель-близнюк військового корабля XVII століття Vasa, який затонув під час свого першого рейсу.

«У нас затріпотіло серце, коли ми побачили, наскільки уламки були схожі на Vasa», — сказав Джим Ганссон, морський археолог з музею.

Ганссон зазначив, що конструкція та розміри здаються «дуже знайомими», що вселяє надію, що це може бути один із сестринських кораблів Vasa.

Уламки корабля виявили ще у грудні 2021 року, навесні 2022 року провели ретельніше обстеження, в ході якого і виявили деталі, які раніше були помічені тільки на Vasa. У музеї заявили, що технічні деталі, а також вимірювання та зразки дерева підтвердили, що це справді Applet.