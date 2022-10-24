The Insider ідентифікував російських військових інженерів, які наводять ракети на цивільні обʼєкти України. Ось їхні імена

Розслідувачі з проєктів The Insider, Bellingcat та Der Spiegel знайшли секретний підрозділ у складі головного обчислювального центру збройних сил росії із 30-ма його військовими інженерами, які наводять ракети на цивільні обʼєкти України.

Цей центр визначає польотні завдання для високоточних ракет, які в підсумку руйнують цивільну інфраструктуру України. «Або ці ракети не слідували заздалегідь запрограмованій траєкторії польоту, або наводили на ціль на основі недостовірних розвідданих, або, нарешті, знищення мирного населення і було справжньою метою Кремля», — пишуть розслідувачі.

Більшість з працівників центру — молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та у розробці компʼютерних ігор. Усі вони зареєстровані за адресою Знамʼянка, 19 у Москві — це офіційна адреса генштабу збройних сил росії.

Розслідувачі вивчили дані телефонних розмов начальника генерального обчислювального центру генерал-майора Роберта Баранова з 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Так, щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка, який також зареєстрований на Знамʼянці, 19.

На основі дзвінків, що повторювались, розслідувачі відтворили команду з 33 військових інженерів, які підпорядковуються Багнюку. Їм також вдалося повʼязати окремі удари крилатих ракет із конкретними підрозділами центру. Загалом підрозділ центру складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу ракет:

«Калібр»: Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.

«Іскандер»: Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.

Х-101: Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслан Мінков.

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Розслідувачі звʼязались з ними, і всі вони заперечували, що працюють у цьому центрі та свою причетність до обстрілів України. Хтось заявляв, що працює сантехніком, хтось — на свинофермі, водій автобуса, хтось тільки вчиться програмувати.

Верхній ряд: Денис Шишкін, Сергій Дивенко, Володимир Воробйов. Другий ряд: Юрій Мартинець, Олексій Михайлов, Дмитро Сидорик, Володимир Наумов. Третій ряд: Сергій Ільїн, Наталія Дяченко, Ельвіра Обухова, Ксенія Попова, Катерина Чугунова, Ігор Багнюк. Перший ряд: Ростислав Широков, Артем Васін. Insider

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є полковник Ігор Багнюк. Він народився 1982 року в Ризі, 2004 року закінчив Серпуховську філію Академії ракетних військ, що спеціалізується на інформаційних системах для російських ракет, і має нагороди за участь у військовій операції у Сирії.

Телефонні записи Багнюка та його підлеглих за кілька тижнів до ударів 10 жовтня показують з 2 жовтня підвищення активності дзвінків, що досягає піку 9 жовтня. При цьому в останній день перед ударами інженери-навідники зробили 11 дзвінків. До 2 жовтня дзвінків не було близько двох тижнів.

Найраніші дзвінки між Багнюком та генералом Барановим датуються 13 березня 2022 року. Вони двічі розмовляли між 10:00 та 10:30, а за кілька годин до цього росія вдарила ракетами Х-101 і «Калібр» по військовому полігону під Львовом, тоді загинули 35 людей.