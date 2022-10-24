Бельгійці навчають пацюків з рюкзаками шукати людей під завалами

Бельгійська некомерційна організація APOPO навчає щурів шукати людей під завалами. Для гризунів розробляють мініатюрні високотехнологічні рюкзаки, оснащені відеокамерою, двостороннім мікрофоном та навігатором.

Про це пише CNN.

«Щури, як правило, дуже допитливі, люблять досліджувати — і це є ключовим для пошуку та порятунку. На додаток до авантюрного духу, допомагає їхній невеликий розмір і чудовий нюх», — каже дослідниця поведінки гризунів та очільниця проєкту Донна Кін.

Зараз щурів навчають за допомогою симуляції. Вони мають спочатку знайти людину в порожній кімнаті, натиснути перемикач на жилеті, який запускає звуковий сигнал, а потім повернутися на базу — там тварин нагороджують ласощами.

CNN

Розробкою маленьких рюкзаків для гризунів займається інженер-електрик Сандер Вердізен з Ейндховенського технологічного університету.

Прототип цього обладнання складався з надрукованого на 3D-принтері пластикового контейнера з відеокамерою, яка надсилала інформацію на ноутбук, а також зберігала високоякісну версію на SD-карті. Він кріпився до щурів за допомогою жилета з неопрену — матеріалу, який використовують для костюмів дайвери.

Сандер Вердізен прилетів до Танзанії, щоб випробувати свій винахід. За його словами, спочатку пацюки «насправді не знали, як з цим впоратися», але швидко адаптувалися.

«Наприкінці вони просто бігали з рюкзаком, без проблем», — розповів він.

Проєкт усе ще перебуває на стадії розробки. За розрахунками його керівника, для навчання кожного щура знадобиться щонайменше 9—12 місяців.