У Великій Британії увʼязнили хакера, який вкрав неопубліковані пісні Еда Ширана

У Великій Британії хакера, який вкрав у Еда Ширана дві неопубліковані пісні, увʼязнили на 18 місяців.

Про це пише BBC.

За даними Королівської прокуратури, 23-річний мешканець Іпсвіча Адріан Квятковскі зламав цифрові акаунти кількох виконавців та продав контент за криптовалюту. Поліція Лондону встановила, що він заробив на музиці £131 тисячу.

Квятковський визнав себе винним, зокрема у порушенні авторських прав і володінні злочинно здобутим майном. Під час обшуку на його ноутбуці знайшли 565 аудіофайлів, зокрема, пісні Еда Ширана та репера Lil Uzi Vert.

Адріан Квятковскі потрапив у поле зору американських правоохоронців ще у 2019 році. Тоді представники кількох музикантів повідомили окружному прокурору Нью-Йорка, що людина під псевдонімом Spirdark зламала кілька облікових записів і продавала контент.

У ході розслідування встановили звʼязок між електронною адресою, яка використовувалася для створення криптовалютного акаунта Spirdark, із Квятковським. Потім справу передали до поліції Лондону.

Тоді британські правоохоронці вилучили у зловмисника сім пристроїв, у тому числі жорсткий диск, на якому були 1 263 неопубліковані пісні 89 виконавців.