Будні пекарні на Донеччині та як на американських фермерів вплинула війна в Україні. Огляд статей провідних видань світу про війну в Україні 22 жовтн

Репортаж про пекарню на Донеччині опублікувало австралійське медіа ABC News. Хлібозавод у Костянтинівці ― одне із двох великих підприємств на підконтрольній Україні частині Донецької області, де досі печуть хліб. Попри постійні обстріли та перебої з пальним, виїзд частини працівників і навіть тимчасову окупацію млина в Лимані, де завод закуповував борошно, підприємство Олександра Мілова не припиняло випікати хліб, а зараз робить приблизно 17 500 буханців на добу. Завод підлаштувався під воєнний режим: удень його будівлі виглядають закинутими, робота починається о сьомій вечора ― і рано-вранці ще гарячий хліб вантажать в автівки, щоб розвезти по області до крамниць, більшість із яких до обіду вже зачиняються. Половину хліба купують українські військові, решту підприємство розвозить по донбаських містечках і напівзакинутих селах. Матеріал рясно проілюстровано й на одній зі світлин видно дірку в лобовому склі. Це слід від шрапнелі, яка кілька тижнів тому влучила в автівку одного з шоферів підприємства ― Василя Моїсеєнка. Чоловік уже пенсійного віку, але каже, що попри небезпеку роботу не полишить: «Має ж це хтось робити». Утім, після випадку зі шрапнеллю в усіх поїздках його тепер супроводжує дружина Анна.

Про те, як вода стала зброєю в російській війні з Україною, розповідає Reuters. Зараз росіяни шантажують імовірним підривом Каховської ГЕС, перед тим ― зруйнували дамбу на Інгульці, що призвело до підтоплення сотень домогосподарств і екологічних проблем у річці. Однак найвідчутніший злочин, пов’язаний з водою, ― руйнація водозабору для Миколаєва з річки Дніпро. Місцеві мешканці, опитані Reuters, вважають це актом геноциду: вони змушені чекати на привозну воду або купувати бутильовану, яку більшість з них не можуть собі дозволити. Влада наповнила водогін водою із Півнного Бугу й це вирішує частину проблеми: жовтувату воду, що тече з кранів, можна використати для технічних потреб. Однак пити її шкідливо, а ще гірше те, що ця вода солона та псує міську каналізацію, яку тепер регулярно прориває. Однак до звільнення території, де розташований водозабір, іншого виходу із ситуації, ніж користуватись водою із Сіверського Дінця, у місті не бачать. Численні запити до росії дозволити користуватись дніпровською водою ігнорувались: у Reuters припускають, що це символічна відповідь росії на те, що після початку російської агресії Україна припинила постачати воду до тимчасово окупованого Криму.

Війна в Україні відчутно вплинула на американських фермерів, повідомляє Voice of America. Ціни на більшість продовольства зросли на десятки відсотків ― зараз щодня трохи дорожчають пшениця, соя, кукурудза. Однак витрати теж значно виросли, зокрема ціни на пальне. У цьому теж винні війна й обмеження поставок російських газу й нафти, констатує видання.

Про те, як українські інтернет-провайдери працюють в умовах атак на українську енергомережу, розповідає Politico. Більшість гравців ринку вже придбали електрогенератори та батареї. Щоправда, у разі тривалих відключень живлення їх потужності буде недостатньо ― наприклад, один із найбільших інтернет-провайдерів Київщини «Бест» визнає, що зможе підтримувати мережу лише протягом шести годин. Про забезпечення інтернет-зв’язку активно просить керівництво українських поселень: так, Асоціація українських міст запросила в уряду 10 мільярдів гривень, щоб придбати генератори, які б забезпечували доступ до мережі. Поки що отримали півтора мільярди. «Під час окупації Бучі росіянами світ дізнавався про жахи, які тут коїлися, саме завдяки інтернету. Це онлайн-війна, і доступ до мережі має бути завжди», ― каже мер Бучі Анатолій Федорук. На Starlink в українських містах не покладаються: його використовують здебільшого військові, а для покриття потреб цивільних терміналів замало.