В Уганді торговця слоновою кісткою засудили до довічного увʼязнення

Суд Уганди дав торговцю слоновою кісткою довічне увʼязнення. Це стало найсуворішим вироком за подібні злочини в історії країни.
Про це пише BBC.
У січні 2022 року Паскаля Очібу заарештували з двома шматками слонової кістки вагою майже 10 кілограмів. У 2017 році він уже побував у вʼязниці за схожий злочин — тоді Очібу заарештували з чотирма шматками слонової кістки та шкірою окапі.
Під час оголошення вироку головний магістрат спеціального суду країни з питань дикої природи Гледіс Камасанью зазначила, що Очіба, як рецидивіст, заслуговує довічного увʼязнення задля захисту дикої природи у майбутньому.
«Це визначне досягнення у нашій війні проти незаконної торгівлі дикими тваринами в Уганді. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити нашу дику природу, інакше історія суворо розсудить нас», — сказав виконавчий директор Управління охорони дикої природи Уганди Сем Мвандха.
- В Уганді у дикій природі залишилося трохи більше 7 900 слонів — це як лісові, так і слони савани. Міжнародний союз охорони природи класифікує обидва види слонів як тих, що знаходяться під загрозою зникнення.
- У 2019 році в Уганді прийняли новий закон, який посилив покарання за браконьєрство або торгівлю видами, що знаходяться під загрозою зникнення.