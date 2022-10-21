У Канаді вперше зафільмували чорну рись

Біолог дикої природи з Департаменту навколишнього середовища Юкону Томас Юнг уперше зафільмував чорну рись поблизу міста Вайтхорс у Канаді.

Про це пише Science Alert.

Він спостерігав за твариною з відстані приблизно 50 метрів. У роліку лунає гавкіт собаки. Можливо, саме це змусило кішку швидко втекти.

Зазвичай взимку шерсть цих тварин сріблясто-сіра, а влітку — рудувато-коричнева. Тому чорношуба канадська рись (Lynx canadensis) викликає великий інтерес у експертів.

«Адаптивне значення меланізму у рисі невідоме, але втрата камуфляжу під час полювання взимку, ймовірно, є дезадаптивною», — зазначив Юнг.