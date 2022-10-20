В Офісі президента пояснили, чому Україна не ратифікує Римський статут

В Україні досі не ратифікували Римський статут через острах українських військових, що вони також постануть перед Міжнародним судом через «штампування» росією різних справ. Водночас юристи підтримують ратифікацію цього статуту.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

На запитання журналістки, чому прокуратура не почне пояснювати військовим, що ці упередження безпідставні, Смирнов відповів:

«Я вважаю, що зараз це недоречно. Наші військові щодня і щоночі бʼються за існування країни, тому неправильно порушувати питання в будь-якій площині їхньої міжнародної кримінальної відповідальності. Я знаю, що багато експертів, членів уряду, Мінʼюст за ратифікацію Римського статуту. Але щоб грамотно пояснити нашим військовим, що це за документ, для чого він ратифікується, виграє від цього країна чи ні, потрібен певний час. Підкреслю: мирний час. Наші військові зараз зайняті абсолютно іншими речами».

Він також зазначив, що МКС наразі не змушує Україну в ультимативному порядку ратифікувати Римський статут.

«Дискусії довкола цього справді тривають, але не ультимативні», — наголосив Смирнов.