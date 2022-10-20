В Офісі президента пояснили, чому Україна не ратифікує Римський статут

В Україні досі не ратифікували Римський статут через острах українських військових, що вони також постануть перед Міжнародним судом через «штампування» росією різних справ. Водночас юристи підтримують ратифікацію цього статуту.
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.
На запитання журналістки, чому прокуратура не почне пояснювати військовим, що ці упередження безпідставні, Смирнов відповів:
«Я вважаю, що зараз це недоречно. Наші військові щодня і щоночі бʼються за існування країни, тому неправильно порушувати питання в будь-якій площині їхньої міжнародної кримінальної відповідальності. Я знаю, що багато експертів, членів уряду, Мінʼюст за ратифікацію Римського статуту. Але щоб грамотно пояснити нашим військовим, що це за документ, для чого він ратифікується, виграє від цього країна чи ні, потрібен певний час. Підкреслю: мирний час. Наші військові зараз зайняті абсолютно іншими речами».
Він також зазначив, що МКС наразі не змушує Україну в ультимативному порядку ратифікувати Римський статут.
«Дискусії довкола цього справді тривають, але не ультимативні», — наголосив Смирнов.
- Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але досі так і не ратифікувала його.
- Міжнародний кримінальний суд почав працювати у 2002 році. Він заснований на Римському статуті, який визначає порядок роботи суду, а також те, які саме злочини він розглядає: геноцид, злочини проти людяності (зґвалтування, тортури, депортація), воєнні злочини (убивство цивільних, знищення цивільного майна, напади на медиків тощо) та злочини агресії (вторгнення в незалежну країну чи напад на неї, окупація якоїсь її території тощо).