Антимонопольний комітет почав досліджувати різке підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця. За три місяці вони здорожчали майже втричі.

Про це йдеться в повідомленні комітету.

На початку повномасштабного вторгнення група компаній «Авангард» Олега Бахматюка, яка реалізує курячі яйця під ТМ «Квочка», повідомила АМКУ, що втратила поголівʼя курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області та Білозерському районі Херсонської області.

«Через це первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися», — вважають в АМКУ.