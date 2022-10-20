Антимонопольний комітет почав досліджувати різке підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця. За три місяці вони здорожчали майже втричі.
Про це йдеться в повідомленні комітету.
На початку повномасштабного вторгнення група компаній «Авангард» Олега Бахматюка, яка реалізує курячі яйця під ТМ «Квочка», повідомила АМКУ, що втратила поголівʼя курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області та Білозерському районі Херсонської області.
«Через це первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися», — вважають в АМКУ.
Інші учасники ринку, зокрема група компаній Ovostar Union («Овостар»), наразі не надавали комітету подібної інформації.
«Підвищення цін на курячі яйця може й не мати обʼєктивних підстав, навіть з огляду на всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», — наголошують в АМКУ.
Комітет заявив, що у нього наразі немає інформації, яка б підтверджувала наявність обʼєктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% тільки за три місяці.
- Кілька тижнів тому ціни на яйця почали різко зростати — вартість десятка яєць у магазинах збільшилась із 32 гривень наприкінці серпня до 70 на початку жовтня. У Мінагрополітики кажуть, що на це вплинула сезонність, бо восени кури традиційно менше несуться, через що зростають ціни на яйця. Крім того, через війну зросла вартість виробництва, тож підприємствам довелося позапланово позбуватися поголівʼя курей-несучок. Частково зупинилася також інкубація яєць для отримання курчат.