Reuters: Іспанія та Франція дозволили власникам російських арештованих суперʼяхт самим платити за їх утримання

Іспанія та Франція дозволили власникам суперʼяхт, які було заморожено у рамках антиросійських санкцій, самим оплачувати їх утримання. Про це агентству Reuters повідомили три джерела.

«Більшість» власників платять за технічне обслуговування, екіпаж, швартування та страховку. Взагалі фізичним особам зазвичай заборонено проводити фінансові операції в юрисдикціях, де до них застосовуються санкції, але уряди Іспанії та Франції дозволяють платежі — «відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства».