NYT: Росіяни перекинули з Сирії до України свої комплекси С-300, це може змінити думку Ізраїлю про допомогу ЗСУ

Росія перекинула критично важливу військову техніку та війська із Сирії до України. На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до поставок зброї українським військовим.

Про це пише The New York Times з посиланням на двох західних дипломатів та ізраїльського чиновника.

Йдеться про систему протиповітряної оборони С-300 й кілька тисяч солдатів. Двоє співрозмовників видання розповіли про те, що із Сирії вивели два батальйони, тобто від 1 200 до 1 600 солдатів. За словами третього джерела, військових було набагато більше. Ізраїльський чиновник також повідомив, що в Україну передислокували кількох російських командирів.

Зазначається, що раніше Ізраїль побоювався, що ця ППО може використовуватися Сирією проти його літаків. Це називали основною причиною того, чому Ізраїль відхиляв запити України на військову допомогу. Тепер, як пише видання, виведення із Сирії комплексів С-300 може сприяти зміні поглядів Ізраїлю на допомогу Україні.

Джерела NYT підкреслюють, що після початку повномасштабного вторгнення росія почала менше брати участь у військових операціях у Сирії, у тому числі в координації з Ізраїлем.

Ізраїль прагне запобігти будь-яким порушенням практики, яка дозволяє ізраїльським і російським командирам спілкуватися один з одним і уникати конфлікту між їхніми силами. У 2017 році була встановлена ​​зашифрована телефонна лінія, яка зʼєднує російську авіабазу в західній Сирії з командним центром ВПС Ізраїлю під військовою базою в Тель-Авіві. Цей механізм допомагає сторонам уникати плутанини між діями військових та запобігати інцидентам, подібним до того, який стався у 2018 році, коли сирійські сили збили російський військовий літак. Вони помилково прийняли його за ізраїльський, убивши 15 росіян.