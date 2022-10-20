США ввели санкції проти громадянина рф та компаній, які купляли технології для росії

Сполучені Штати Америки запровадили обмеження проти росіянина та повʼязаних з ним компаній, які закуповували військові технології та обладнання подвійного призначення у США та постачали їх до росії в обхід санкцій.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Мова йде про громадянина росії Юрія Орєхова та дві компанії Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) і Opus Energy Trading LLC (Opus Energy Trading).

Орєхов і компанія NDA GmbH закупляли передові напівпровідники та мікропроцесори, які використовуються у винищувачах, балістичних і гіперзвукових ракетних системах, розумних боєприпасах, радарах, супутниках та іншій військовій техніці. За допомогою фірми NDA GmbH Орєхов надсилав ці товари до росії, у тому числі організаціям із санкційного списку США.

Американські компоненти, які придбав Орєхов, уже виявляли у російському озброєнні, задіяному у війні з Україною.