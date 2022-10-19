Запорізьку АЕС підключили до електропостачання — це було третє відключення за 10 днів

Запорізьку атомну електростанцію знову підключили до останньої лінії живлення в 750 кіловольт після третього за 10 днів відключення.

Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

«Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, були поінформовані українським персоналом, що живлення було відновлене о 21:30 за місцевим часом вчора (18 жовтня), майже за 18 годин після відʼєднання лінії системою, яка автоматично вдається до таких кроків, коли вольтаж падає надто низько», — йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ називає відключення ознакою того, наскільки нестабільна безпекова ситуація на найбільшій атомній електростанції Європи.

Під час двох попередніх відключень, 8 і 12 жовтня безпекові потреби станції в електроенергії забезпечували дизельні генератори.

«Проте вчора ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої лінії 330 кВ, яка постачає електроенергію через резервну систему, відновлену наприкінці минулого тижня. Після останнього повторного підключення лінії 750 кВ ЗАЕС тепер має доступ до обох ліній, хоча ситуація з електроенергією залишається нестабільною», — сказав генеральний директор Гроссі.