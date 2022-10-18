Щоб уникнути розбіжностей. В Італії вирішили прибрати фото Муссоліні зі стіни міністерства

Міністр економічного розвитку Джанкарло Джорджетті сказав, що фотографія була частиною виставки під назвою Italia Geniale («Блискуча Італія»), яка приурочена до 90-річчя відкриття Палаццо Пʼячентіні — штаб-квартири міністерства в Римі. На виставці були фотографії всіх колишніх міністрів департаменту (Муссоліні був міністром у справах корпорацій у 1932 році). Джорджетті сказав, що фотографія Муссоліні також висить у «галереї премʼєр-міністрів» у Палаццо Кіджі — офіційній резиденції італійського премʼєр-міністра.

«Тривожний факт» наявності фотографії виявила профспілка CGIL (Загальна італійська конфедерація праці) після підтвердження від працівників державної адміністрації.

Про це повідомляє The Guardian .

В італійському Міністерстві економічного розвитку все ж вирішили прибрати фотографію фашистського диктатора Беніто Муссоліні — «щоб уникнути розбіжностей».

«Якщо є проблема, ми приберемо її, щоб уникнути суперечок та експлуатації», — сказав міністр економічного розвитку Джанкарло Джорджетті про фотографію Муссоліні.

Новообраний речник Сенату Ігнаціо Ла Русса, який збирає фашистські памʼятні речі, розкритикував цей крок як приклад «культури скасування». За даними італійських політиків, ще одна фотографія Муссоліні виставлена ​​в Міністерстві оборони.