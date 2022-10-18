Науковці знайшли найважчу у світі кісткову рибу. Вона важить майже 3 тонни

На архіпелазі Азорських островів у Португалії знайшли гігантську сонячну рибу, яка вважається найважчою кістковою рибою у світі. Вона важить 2 744 кілограми. Про це повідомляє CNN. Дослідники заявили, що мертву рибу знайшли у грудні біля острова Фаял, що розташований у центральній частині Північної Атлантики. Попри те, що її виявили ще минулого року, подробиці відкриття лише нещодавно опублікували в журналі Journal of Fish Biology. Дослідники з Атлантичної асоціації натуралістів та Університету Азорських островів вивчили біометричні та морфологічні дані в Португалії. Рибу витягли на берег, де її зважили, виміряли та взяли зразки тканин для аналізу ДНК. Сонячну рибу підняли вилковим навантажувачем і зважили за допомогою динамометра з крановими вагами — це пристрій, призначений для зважування вантажів, які зазвичай піднімаються краном.

Риба була 3,25 метра завдовжки і мала висоту 3,59 метра, максимальна ширина риби — 86 сантиметрів, її стать ще не визначили. У мертвої сонячної риби був синець на передній частині, однак невідомо, він зʼявився до її смерті чи після. Рана була залита червоною фарбою, якою зазвичай покривають кіль у човна. Хосе Нуно Гомеш-Перейра, провідний автор статті та науковий співробітник Атлантичної асоціації натуралістів, розповів CNN, що було сумно «бачити тварину в цій ситуації, оскільки вона, мабуть, була королем відкритого океану». 1 2

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Таку знахідку називають ознакою того, що океани досі достатньо здорові, щоб підтримувати найважчі з існуючих видів. Водночас це попередження про необхідність більшої охорони з точки зору забруднення та руху човнів поблизу океанічних островів. У світі існує близько 29 тисяч видів кісткових риб, які мають скелетну структуру кісток. Ця тушка на понад 400 кг важча за попереднього володаря світового рекорду — самки гігантської сонячної риби вагою 2 300 кг, яку спіймали біля узбережжя Камогави в Японії у 1996 році.