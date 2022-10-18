Австралія скасувала рішення про визнання Західного Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Про це пише BBC.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що цей крок підірвав мир і поставив під сумнів порозуміння Австралії з іншими країнами. Водночас вона підкреслила, що Австралія залишається «вірним другом» Ізраїлю. Посольство країни лишатиметься в Тель-Авіві.

«Зважаючи на те, як це рішення ухвалили в Австралії — як поспішну відповідь на неправильне повідомлення у ЗМІ, ми можемо лише сподіватися, що австралійський уряд вирішує інші питання більш серйозно та професійно. Єрусалим є вічною та обʼєднаною столицею Ізраїлю. І ніщо ніколи цього не змінить», — зазначив премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід.

У 2018 році колишній президент США Дональд Трамп визнав місто столицею Ізраїлю. У травні того ж року посольство США перенесли з Тель-Авіва до Єрусалиму.

За кілька місяців тодішній прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що його уряд наслідуватиме цей приклад. Моррісон заявив, що Австралія негайно визнає Західний Єрусалим, але не перенесе своє посольство з Тель-Авіва до мирного врегулювання між Ізраїлем і Палестиною. Після виборів у травні 2022 року в Австралії змінився уряд.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг 18 жовтня назвала рішення колишнього уряду «цинічною грою» з метою залучити єврейський електрорат напередодні виборів в Австралії.

«Я шкодую, що рішення пана Моррісона зайнятися політикою призвело до зміни позиції Австралії, а також до страждань, які ці зміни спричинили багатьом людям в австралійській громаді, яким це питання було не байдуже», — сказала вона.

Вона підтвердила «попередню та давню» позицію країни, що статус Єрусалиму має бути визначено в рамках мирних переговорів між Ізраїлем і Палестиною.

Наразі Велика Британія розглядає можливість перенести своє посольство до Єрусалиму. Крім США, у місті є диппредставництва Гондурасу, Гватемали та Косова.