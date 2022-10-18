Кінець історії путіна від Френсіса Фукуями та чому росія не зможе перемогти ЗСУ. Огляд статей провідних видань світу про війну в Україні 17 жовтня

Френсіс Фукуяма пише про слабкі місця начебто сильних тоталітарних режимів в есеї на The Atlantic. Автор книжки «Кінець історії та остання людина» переконаний, що цього разу це дійсно кінець історії, а ліберальна демократія досі є оптимальною формою правління. Китай і росія стверджують, що їхні м’язисті авторитарні уряди здатні досягати результатів на противагу демократіям, які можуть лише сперечатися. Та Фукуяма вважає, що події останнього року викрили два типи основних недоліків авторитаризму: погані рішення через концентрацію влади в руках одного лідера та хиткість суспільної підтримки лідера через відсутність публічних дискусій. Ці вади виразно проявляються в росії, адже путін одноосібно приймає управлінські рішення. Через власну ізоляцію він не знав, який опір чинитиме Україна його вторгненню та яка насправді слабка його армія. Народна підтримка його режиму дуже поверхова, пише Фукуяма, про що свідчать 700 тисяч росіян, які втекли від мобілізації в інші країни. Це підриває основну засаду легітимності його режиму ― обіцянку стабільності в обмін на політичну пасивність. Погані рішення й низький рівень народної підтримки призвели до того, що росія принижена як на міжнародній арені, так і на полі бою. Фукуяма вважає, що Україна має всі шанси повернути Крим та завдати росії повної поразки. Велике питання, чи переживе це сам путін. Автор також пише і про ознаки занепаду автократій Китаю та Ірану та про проблеми в ліберальних демократіях ЄС та США. Основним викликом сьогодні Фукуяма називає те, що свободу сприймають, як щось належне. Насправді ж за демократію необхідно боротися ― це доводить Україна, в якій розуміють справжню цінність і свободи, і народовладдя. Зараз українці ведуть битву, до якої кожен повинен приєднатися, підсумовує Фукуяма.

Останні відчайдушні кроки путіна не принесуть бажаних результатів, пише в есеї на The New York Times дослідниця корпорації RAND Дара Массікот. Вона виокремлює чотири основні фактори, які не дають росії змінити ситуацію на полі бою. Це слабка армія, втрати серед сухопутних, повітряних та спеціальних сил, стійкість і мотивація українців, та, нарешті, активна підтримка України західними союзниками. Мобілізація людей без військового досвіду та використання заіржавілої техніки зі складів лише свідчать про безвихідь, з якою зіштовхнувся путін. Мобілізовані, звичайно, можуть підтримати армію рф як допоміжні одиниці, та навряд вони будуть спроможні посилити бойову міць військ, які вже недисципліновані та виснажені. Прийдешній холодний період, важкі умови та новини про успіх ЗСУ здатні призвести до того, що російські війська можуть розбігтися, залишаючи обладнання. Найближчим часом, імовірно, путін спробує зафіксувати лінію фронту та домовитися про припинення вогню. Якщо цей сценарій не спрацює, росія може посилити масові ракетні удари по критичній цивільній інфраструктурі України та спробувати порушити постачання допомоги із Заходу. Це може, наприклад, включати атаки на супутники НАТО, пише авторка. Може навіть дійти до виходу конфлікту за межі України, адже для кремля ця війна вже є війною між росією та Заходом. Однак усе йде погано для путіна, і його можливості все менші, резюмує дослідниця.

Insider пише про те, як росія намагається відвернути увагу від своїх військових невдач. Зокрема, йдеться про теорію щодо секретних особливостей HIMARS, яка шириться російською мережею. Відповідно до цієї теорії, ракети цієї американської артилерійської системи можуть змінювати траєкторію і обманювати російські радари. Таку теорію російські блогери підкріплюють відео, на яких ракета нібито змінює напрямок руху після запуску. Представники ж армії США кажуть, що ракета летить за балістичною траєкторією, а експерти вважають, що росія не може локалізувати системи через некомпетентність та слабке технічне забезпечення своїх військових, ідеться в статті. Ймовірно, що такими «теоріями» в москві намагаються хоч якось пояснити свої невдачі. Звинуватити західну «секретну зброю» набагато легше, ніж визнати власні помилки.