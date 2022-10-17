Володарем «Золотого мʼяча» став форвард «Реалу» Карім Бензема

Форвард і лідер іспанського футбольного клубу «Реал Мадрид» став володарем «Золотого мʼяча». 34-річний Карім Бензема отримав нагороду на церемонії в Парижі.

Це перша така нагорода для Бензема в його в кар’єрі. У минулому сезоні він виграв з «Реалом» Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни. У 36 матчах він забив 30 голів.

Загалом Бензема виграв 23 трофеї, в тому числі чотири рази Ла Лігу і п’ять разів Лігу чемпіонів. За «Реал» Бензема виступає з сезону-2009/10.