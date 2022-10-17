У Швецїі обрали нового премʼєр-міністра

Парламент Швеції обрав нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер ліберально-консервативної Поміркованої партії Ульф Крістерссон.
Про це пише SVT.
Його кандидатуру на посаду премʼєра підтримали 176 депутатів шведського парламенту, 173 були проти. Таким чином у країні сформується новий уряд після восьмирічного правління соціал-демократів.
У пʼятницю у Швеції закінчилися перемовини між партіями для формування коаліції й уряду. Його сформують три політсили — Поміркована партія, Християнські демократи й Ліберальна партія.
Крім того, з ультраправими «Шведськими демократами» вони домовилися про співпрацю у парламенті.
За підсумками парламентських виборів Поміркована партія Крістерссона має менше місць, ніж ультраправі «Шведські демократи», але їхній лідер Джиммі Акессон не мав достатньої підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.
- 14 вересня премʼєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон визнала поразку на парламентських виборах та оголосила про намір подати у відставку.