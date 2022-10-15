Хто такий сергій суровікін та як захід готує громадян до ймовірного ядерного удару росії. Огляд статей провідних видань світу про війну в Україні 15 жовтня

Американський оборонний стратег Бенжамін Дженсен пише про атаки на цивільну інфраструктуру, як невід’ємну частину сучасної російської теорії війни, в есеї на The Conversation. Атаки на інфраструктуру почалися ще до 24 лютого та, ймовірно, в майбутньому посиляться ― адже росія вважає, що в такий спосіб може отримати перевагу та компенсувати втрати на полі бою. Кібероперації проти інфраструктури, пошкодження кабелів, блокування GPS і атаки на енергомережі є важливими частинами російської теорії війни, пише Дженсен. Основний очікуваний від таких операцій ефект ― психологічний. Очікується, що ураження інфраструктури зменшує мотивацію населення й політичних лідерів чинити опір. А ще такі дії не конче потребують активно задіювати сухопутні війська. Дженсен розглядає хронологію російських атак протягом повномасштабної війни: від захоплення ЗАЕС до спроб зруйнувати ключові дамби. Ймовірно, атаки наразі поширюються й за межі України. Так, багато хто підозрює, що саме росія пошкодила «Північні потоки», і це було нічим іншим, як погрозою союзникам України напередодні холодної зими.

CNN пише про новопризначеного командувача сил рф в Україні сергія суровікіна. Його військова карʼєра почалась в 1983 році, а в 2004-му російські ЗМІ писали, що він так вилаяв свого підлеглого, що той покінчив життя. У звіті Human Rights Watch за 2020 рік суровікіна називають особою, яка може бути відповідальною за десятки атак на цивільні обʼєкти в сирійському місті Ідліб. За свої «заслуги» в Сирії суровікін отримав звання героя російської федерації. Колишній підлеглий суровікіна, який нині втік із росії, каже, що той дуже близький до режиму путіна і, ймовірно, не має політичних амбіцій та лише слухняно виконує вказівки керівників. Призначення суровікіна викликало підтримку з боку «націоналістичних та провоєнних» кіл рф, пише видання. Зокрема, призначення привітали рамзан кадиров та євген пригожин. Аналітик Інституту дослідження війни Мейсон Кларк каже, що навряд чи прихід нового керівника змінить ситуацію на полі бою, адже тактичні рішення на полі бою, бодай частково, приймає путін. Якщо путін не буде задоволений тим, як суровікін виконує завдання, росія матиме нeбагато кандидатів на його місце ― це призведе до подальшої деградації російської військової кампанії в Україні, вважає Кларк.

The Guardian пише, що західні посадовці ведуть підготовку на випадок, якщо росія завдасть ядерного удару. Джерело видання каже, що цей варіант досі розцінюється як малоймовірний, але уряди розробляють плани помʼякшення реакції населення на таку жахливу подію. Зокрема, ідеться про запобігання панічним закупівлям, масовій втечі з міст, та про плани невідкладної підтримки наляканих громадян. Інформаційні кампанії про те, як вижити під час ядерної атаки, були поширеними за часів Холодної війни, пише видання. Їх критикують через припущення, що під час ядерної війни можна вижити, однак передовсім вони були скеровані на те, щоб запобігти паніці та страху серед громадян.

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