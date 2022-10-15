Деморалізація військових як вид зброї та потреба створити всеєвропейську систему ППО. Провідні видання світу про війну в Україні 14 жовтня

Деморалізації військових присвячено великий матеріал на The Washington Post. Видання посилається на випадок, коли українські війська на Херсонщині знайшли на російській позиції рацію й почали прослуховувати розмови окупантів. Це стало для українських бійців найкращим мотиватором. У розмовах росіяни скаржились один одному, як командування забуло про них, як військові в окопах можуть цілий день не їсти ― і взагалі, як «усі їх надурили». Серед росіян, що здаються в полон українським військовим, уже трапляються свіжо мобілізовані ― які ще тиждень тому працювали механіками чи монтерами в російській глибинці. В Україні пропаганда, якою годували їх російські телеканали, одразу розсипалась, як і рішучість окупантів-невдах. З іншого боку, страждає бойовий дух і в українських бійців. Їх турбують чимало речей: і наближення холодів, і ймовірне посилення російської армії мобілізованими ― нехай більшість із них виявиться непридатною до участі у війні, хтось таки стане хорошим бійцем і проблемою для ЗСУ. Також військові з кількох українських бригад розповіли про виснаження через відсутність бодай короткого перепочинку. Вони не впевнені в тому, що наступна хвиля бійців ЗСУ, яка потрапить на поле бою, буде такою ж мотивованою, як вони. Видання підсумовує, що з холодами, коли лінія фронту, як очікують, не змінюватиметься активно, обидві сторони використовуватимуть моральне виснаження бійців як один із найсерйозніших видів зброї, що вони мають у розпорядженні.

Після ракетних обстрілів України росією на початку цього тижня країни НАТО стурбувалися не лише наданням Києву більшої кількості ППО, а й створенням своєї інтегрованої системи протиповітряного захисту, пише Politico. З допомогою Києву все простіше: українська влада вже має детальний список того, що може захистити українське небо від російської загрози. А в НАТО різні країни тривалий час мали свій, подекуди застарілий, підхід щодо захисту неба. У вівторок 14 країн Альянсу та Фінляндія оголосили про намір створити нову систему, яка охопила б весь європейський континент. За цим планом, названим «Небесний щит», країни-учасники мають придбати найновіше забезпечення ППО в координації з рештою учасників процесу. «Ми маємо пошвидше закрити діри в європейській системі протиповітряної оборони ― враховуючи загрозливі часи, в які ми живемо», запевнила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Наразі цю систему планують організувати без активної участі США ― хоча й задіяти вже активні системи Aegis Ashore, які функціонують у Польщі та Румунії. Ці системи орієнтовані на захист від дронів на кшталт іранських Shahed-136. Однак кістяком майбутньої системи безпеки мають стати американські засоби ППО Patriot, німецькі IRIS-T, а також ізраїльська Arrow-3, призначена для знешкодження цілей на значних висотах.

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