Blink-182 вперше за сім років випустили кліп в автентичному складі гурту

Американський панк-рок-гурт Blink-182, воззʼєднавшись із вокалістом Томом Делонгом, випустили перший спільний кліп на трек “Edging”.

У кліпі гурт грає в цирковому шатрі та катається на американських гірках із кроликом з «Аліси в країні чудес».

Продюсером Edging виступив барабанщик гурту Тревіс Баркер. Реліз відбувся після анонсу масштабного світового туру та нового альбому в класичному складі.