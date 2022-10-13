В Україні створили застосунок для допомоги українським силам ППО

Конструкторська група «Технарі» створила застосунок «єППО», призначений для інформування сил протиповітряної оборони України про ворожі цілі в українському небі. Тепер кожен українець може долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони.

Android-версія «єППО» вже доступна для завантаження.

«Якщо ви побачили повітряну ціль (крилату ракету чи ворожий дрон), відкрийте «єППО», виберіть тип цілі, направте телефон у напрямку її руху та натисніть червону кнопку», — пояснили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відмітка доповнить радіолокаційну інформацію, і сили ППО зможуть збити об’єкт.

Розробка програми узгоджена з командуванням ОК «Південь» та старшими офіцерами Повітряних Сил ПК «Південь».

Невдовзі буде доступна версія для iOS.