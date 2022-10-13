Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок пилових кілець, які утворились від сильної взаємодії двох зірок

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив новий знімок — на ньому видно кільця з пилових шлейфів, які утворились внаслідок сильної взаємодії між двома зірками. Зображення є частиною нового дослідження, що показує, як інтенсивне зоряне світло може переміщати матерію в космосі.

Зіркова система на знімку включає зірку Вольфа — Райє і блакитну надгігантську зірку, що обертаються навколо одна одної. Астрономи спостерігали подвійну зоряну систему протягом двох десятиліть. Кожні вісім років, коли зірки зближуються, вони випускають пилові шлейфи, довжина яких у тисячі разів перевищує відстань між Землею та Сонцем. Дослідники спостерігали за шлейфами, щоб виміряти, як зоряне світло може впливати на матерію.

Усі зірки генерують власний зірковий вітер або потоки газу, що викидаються в космос, але масивні зірки Вольфа — Райє можуть перетворити вітер на щось схоже на зірковий ураган.