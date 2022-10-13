Дослідження: За майже 50 років популяція диких тварин на Землі скоротилася на 69%

Популяція диких тварин на Землі протягом останніх 50 років скоротилася на 69%.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно зі звітом Всесвітнього фонду захисту дикої природи (WWF) і Зоологічного товариства Лондону, між 1970 і 2018 роками чисельність птахів, риб, земноводних і рептилій зменшилася в середньому на понад дві третини. Два роки тому цей показник становив 68%, чотири роки тому — 60%.

У Латинській Америці та Карибському регіоні, включно з Амазонкою, спостерігається найрізкіше зниження середньої чисельності популяції дикої природи: падіння на 94% за 48 років. Африка «посіла» друге місце за темпами падіння — 66%, за нею йдуть Азія та Тихоокеанський регіон — 55%, Північна Америка — 20%. Європа та Центральна Азія зазнали скорочення на 18%.

Відповідно до звіту, найважливішим фактором втрати біорізноманіття на планеті є зміни в землекористуванні через розширення сільськогосподарських систем. Дослідники підкреслюють, що тваринам важко пересуватися наземними ландшафтами, оскільки вони забудовані інфраструктурою та сільськогосподарськими угіддями. Лише 37% річок завдовжки понад 1 000 кілометрів залишаються вільними по всій своїй довжині.