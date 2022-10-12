Reuters: Американська Extreme Networks постачила мережеві технології російським виробникам ракет і військової електроніки

Американська технологічна компанія Extreme Networks, яка виробляє компʼютерне мережеве обладнання для ІТ-систем, постачала свою продукцію російському державному Московському машинобудівному заводу «Авангард» — він перебуває під санкціями США з 2014 року.

Агентство Reuters з посиланням на електронні листи і джерела пише, що обладнання Extreme Networks, скоріше за все, було використане у виробництві ракетних систем С-400 і у будівництві військових кораблів.

В Extreme заявили, що з огляду на дані Reuters припускають, що їхнє обладнання могло продаватися «Авангарду» через схему з підставними компаніями, у якій ключову роль відігравали дистрибʼютори. Вони фактично допомагали обходити санкції.

За даними журналістів, «Авангард» закуповував у Extreme високошвидкісні комутатори та програмне забезпечення з 2017 по 2021 рік. Операції проводилися, зокрема, через дистрибʼютора RRC, материнська компанія якого, BD Enterprise Networking, зареєстрована на Кіпрі. Сам завод був замаскований у документах під назвою DEMZ.

Інколи у співробітників Extreme виникали підозри щодо звʼязків DEMZ із російським оборонним підрядником, проте на кінцевому етапі продаж обладнання погоджували.

Крім того, за даними журналістів, Extreme продавала обладнання Обʼєднаній суднобудівній корпорації, яка управляє російськими верфями, що будують фрегати, підводні човни тощо. Також обладнання у Extreme купував концерн «Моринформсистема-Агат» — виробник радарів і систем військової електроніки. Вони також знаходяться під санкціями США і, ймовірно, користувалися подібними схемами, щоб обійти обмеження.