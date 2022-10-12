Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання

Кабінет Міністрів прийняв постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, хто перебуває на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Постановою на бюджет переводяться студенти, які вимушено переїхали в інші регіони країни через війну, які проживають на окупованій території і де йдуть бої або на територіях які оточені військами рф.

Також на бюджет переведуть дітей полеглих захисників і тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни. Це стосується і їх діти.

Крім того, документ визначить механізм переведення на навчання за державні кошти вищевказаних категорій, що здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до державних і приватних закладів в минулих роках на контрактних умовах.