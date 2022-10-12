У Шотландії штучний інтелект навчили зламувати паролі за допомогою тепловізора

Фахівці із Шотландії розробили систему, яка вміє зламувати паролі за допомогою тепловізора і штучного інтелекту.

Про це повідомляють CTV News.

«Кажуть, потрібно думати як злодій, щоб зловити злодія. Ми розробили ThermoSecure, ретельно обдумавши, як зловмисники можуть використовувати теплові зображення для проникнення в компʼютери та смартфони», — зазначив у пресрелізі доцент кафедри обчислювальної техніки в Університеті Глазго Мохамед Хаміс.

ThermoSecure аналізує теплові сліди, які залишають пальці на клавіатурі компʼютера або екрані телефону. Це дозволяє виявити місця, яких торкалися нещодавно, і розпізнати, у якій послідовності використовувалися літери, цифри та символи.

Штучний інтелект навчали за допомогою 1 500 теплових зображень нещодавно використаних клавіатур.

ThermoSecure розпізнав 86% паролів, теплове зображення яких зробили через 20 секунд після введення, 76% — через 30 секунд, 62% — через хвилину.

Експеримент також довів, що довгі паролі надійніші. Через 20 секунд після введення ThermoSecure дізнався 67% паролів із 16 символів, 82% — із 12 символів, 93% — із восьми, 100% — із шести символів.

Швидкість друку теж вплинула на злам паролів. Через 30 секунд система розпізнала 92% паролів, які набирали повільно, і лише 80% тих, які друкували швидше.