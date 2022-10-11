Мінфін залучив до держбюджету 3,6 млрд грн від продажу військових облігацій

Міністерство фінансів України сьогодні залучило до державного бюджету від військових облігацій 3,6 млрд грн в еквіваленті. Майже всі інвестиції надійшли від продажу доларових ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Понад 99% від залучених коштів Мінфін отримав від продажу на аукціоні шестимісячних військових облігацій у доларах із прибутковістю 4,25% річних — $98,2 млн.

Міністерство також продало шестимісячні облігації внутрішньої державної позики на 6,5 млн грн, річні на 0,4 млн грн та 14-місячні на 5 млн грн.

За даними премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, щомісяця Україна витрачає на утримання армії близько 130 млрд грн.