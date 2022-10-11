Художник Демʼєн Герст почав спалювати свої картини у рамках NFT-проєкту The Currency

Британський художник Демʼєн Герст 11 жовтня почав спалювати свої твори у рамках проєкту The Currency.
Про це пише Reuters.
У 2016 році митець почав серію з 10 тисяч унікальних точкових картин олією на папері. Кожне з цих полотен має власну назву. Торік Герст представив NFT-проєкт The Currency, у рамках якого повʼязав картини з відповідними NFT і продав їх за $2 000 кожну.
Покупців цих творів попросили визначитися — вони хочуть володіти цифровою копією або обміняти її на оригінальну картину. За даними лондонської галереї Newport Street Gallery, близько 5 149 людей обрали реальні полотна, а 4 851 віддали перевагу NFT.
Необмінені NFT будуть знищені, а реальні картини, які залишилися у галереї, згорять. Демʼєн Герст 11 жовтня повідомив в Instagram, що наступного дня спалить 1 000 своїх творів.
«Багато людей думають, що я спалюю мільйони доларів мистецтва, але це не так, я завершую трансформацію цих фізичних творів мистецтва в NFT, спалюючи фізичні версії», — написав художник.
- Демʼєн Герст відомий своїми скандальними мистецькими роботами, наприклад, «Фізична неможливість смерті у свідомості когось живого», яка являє собою мертву акулу, що плаває у формальдегіді. У 2020 році він став найбагатшим художником Великої Британії — статки Герста перевищують £315 мільйонів.