На аукціоні Sothebyʼs продали рідкісний рожевий діамант за $60 мільйонів. Камінь унікальний як за розміром, так і кольором

На аукціоні Sothebyʼs рідкісний рожевий діамант продали за $60 мільйонів, що понад удвічі перевищує його очікувану ціну. Про це повідомляє CNN.

Рожевий діамант важить 11,15 карата, його називають «Рожева зірка Вільямсона», є одним з найчистіших і рожевих діамантів, які колись надходили на аукціон.

«Рожеву зірку Вільямсона» вирізали з необробленого алмазу вагою 32 карати, який здобули на руднику Вільямсон у Танзанії. Камінь унікальний як за розміром, так і кольором. Рожеві діаманти є одними з рідкісних варіантів, і цей камінь особливо вирізняється своєю чистотою та прозорістю.