Як віднадити путіна від ідеї використання ядерної зброї? Огляд статей провідних видань світу про війну в Україні 10 жовтня

War On The Rocks опублікували есей політолога аналітичної організації RAND Corporation Шона Кокрана, який розмірковує про те, чи продовжиться війна в Україні без путіна. Зміна влади часто є необхідною умовою для завершення війни, але не є гарантією цього. Кокран проаналізував прийняття рішень та поведінку 85 лідерів «військового часу» — як тих, хто розвʼязали війни, так і тих, хто отримав під час війни керівну роль. Він виявив, що часто нові лідери вбачають для себе ризики у зупинці війни й продовжують поведінку попередників. Аналіз Кокрана показав, що 86% лідерів, які почали війну, будуть воювати до моменту отримання чогось, що можна видати за перемогу, чи доки не залишать посаду. Серед тих, хто «успадкував» країну у війні, 66% правителів повторюють цей патерн. Це стосується й воєн, які виявились довшими та дорожчими, ніж очікувалося, і в яких небагато шансів отримати перемогу. Наступником путіна може бути багато хто — від медведєва до Навального. Та хто б не став новим лідером росії, якщо він захоче припинити війну ― матиме жорсткі перешкоди, вважає Кокран. Наразі політичний клімат у рф характеризується пошуком цапів-відбувайлів і протистоянням політичного й військового керівництва. У такому середовищі спроби вивести росію з війни були б ризикованими для наступного президента рф, адже потребували б злагодженої роботи політичного та військового апарату. Тому в короткостроковій перспективі, вважає Кокран, не варто припускати, що наступник путіна захоче та зможе припинити війну.

Колумністка The Telegraph Джейд Макглінн пише про можливі подальші дії путіна та необхідну відповідь Заходу на них. «Він не жартує» ― так починається есей, та, ймовірно, і справді не слід вважати блефом погрози путіна, включно з ядерними. На атаку Кримського моста путін відповів невибірковими ударами по кількох містах України, та і попереднє «портфоліо» армії рф включає збитий МН17 та звірства у Сирії. Пропагандистська робота, що готує російське суспільство до використання ядерної зброї, активно ведеться. Макглінн пише, що тепер кремлівські спікери майже щодня закликають до ядерного удару. Водночас, багато російських блогерів і навіть деякі медіа пишуть про необачність такого кроку. Ймовірно, що рішення про доцільність використання ядерної зброї путін прийматиме, враховуючи те, якими для нього будуть наслідки. Макглінн пропонує три кроки, яких Захід може вжити, щоб уникнути ядерної ескалації. По-перше, назвати нищівні наслідки використання ядерної зброї росією. По-друге ― налагодити співпрацю з Китаєм та Індією, які мають вплив на росію. І, по-третє, продовжити підтримку України й дотримуватися взятих зобовʼязань.

The Washington Post пише про посилення тиску на західних союзників України, щоб ті надали новітні системи ППО. За кілька годин після ракетних обстрілів у понеділок Володимир Зеленський поговорив із лідерами Німеччини та Франції про посилення протиповітряної та іншої допомоги, пише видання. Низка українських офіційних осіб також твітнули заклики надати Україні більше ППО та озброєння. Їх уже підтримав голова розвідки Естонії, а в Міноборони Німеччини заявили, що найближчими днями в Україну надійде перша з чотирьох систем ППО IRIS-T. Президент Франції також пообіцяв збільшити допомогу, однак на сьогодні, відповідно до рейтингу Кільського інституту світової економіки, Франція витратила на підтримку України менше грошей, ніж Естонія або Чехія. Зокрема, Україну цікавлять системи ППО SAMP/T, запас яких, за даними видання Le Monde, у Франції обмежений.

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