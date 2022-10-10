Нобелівську премію з економіки отримали американські науковці за дослідження банківських криз

Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2022 року стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг, які працюють у США. На цьому Нобелівський тиждень завершився.
Про це оголосили в Нобелівському комітеті.
Премію присуджують за «дослідження про банки та фінансові кризи».
Науковці значно покращили розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливий висновок їх дослідження полягає в тому, чому вкрай важливо уникати краху банків, зазначили в комітеті.
- Першими лауреатами премії з економіки (1969 року) стали Рагнар Фріш з Норвегії та Ян Тінберген з Нідерландів. Їх нагородили «за створення та застосування динамічних моделей до аналізу економічних процесів». А минулоріч лауреатами стали канадо-американець Девід Кард, американець Джошуа Ангріст та голландсько-американський економіст Гуїдо Імбенс, які вигадали, як робити науково обґрунтовані висновки з начебто ненаукових експериментів.