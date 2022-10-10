Нобелівську премію з економіки отримали американські науковці за дослідження банківських криз

Лауреатами Нобелівської премії з економіки 2022 року стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг, які працюють у США. На цьому Нобелівський тиждень завершився.

Про це оголосили в Нобелівському комітеті.

Премію присуджують за «дослідження про банки та фінансові кризи».

Науковці значно покращили розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливий висновок їх дослідження полягає в тому, чому вкрай важливо уникати краху банків, зазначили в комітеті.