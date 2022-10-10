Війська росії вночі знову обстріляли Запоріжжя. Зруйновано багатоповерхівку, є поранені

Близько 2:00 ночі 10 жовтня в Запоріжжі пролунала серія вибухів — в цей час в місті лунала повітряна тривога.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про щонайменше 10 зафіксованих «прильотів» і руйнування в центральній частині міста. Окупанти поцілили багатоповерховий житловий будинок.

Виконувач обов’язки міського голови Анатолій Куртєв написав, що в будинку зруйновано цілий під’їзд, на місці виникла пожежа. Відомо про постраждалих, але їх кількість наразі не уточнюють.

Пізніше Куртєв повідомив, що загинула одна людина. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина, у якої порізи від уламків скла.