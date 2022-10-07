Зеленський: Україна визнає суверенітет Японії над південними Курилами

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який визнає суверенітет Японії над її Північними територіями, що контролюються росією.

Про це він заявив у відеозверненні.

«Україна підтвердила свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення», — сказав Зеленський.

Президент додав, що цією війною проти України та проти міжнародного правопорядку росія поставила себе в умови, за яких реальне звільнення всього, що колись було захоплене й перебуває нині під контролем кремля, — тепер лише питання часу.

Під Північними територіями Японії розуміють південну частину Курильських островів — архіпелагу в Тихому океані, який простягається від південного краю Камчатки до японського острова Хоккайдо. Японія вважає острови своєю територією, захопленою СРСР у Другій світовій війні, і включає острови до складу округу Немуро префектури Хоккайдо.